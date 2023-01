Colombia tomó sugerencia de la FIFA: el homenaje a Pelé en un estadio

Siguen los homenajes a lo largo del mundo por la vida de Edson Arantes Do Nascimento y tras el funeral de Pelé en el estadio del Santos, Gianni Infantino, presidente de la FIFA envió una petición para todos los países para que, por lo menos un estadio de cada nación tuviera inscrito el nombre de 'O Rei'.



El primer país en tomar cartas en el asunto, y acoger la propuesta de Gianni Infantino fue Suiza, pues el estadio de Zúrich dio ejemplo cambiando su nombre a Estadio Pelé-FIFA Zúrich. Vale la pena aclarar que es en la nación europea en donde quedan las instalaciones del ente. Pero, Colombia no podía quedarse atrás y también continuó abordando el pedido del presidente de la organización futbolera.



No es para menos, pues desde la década de los 50s hasta los 70s, lo que hizo Edson Arantes Do Nascimento trascendió en todos los países. No era solo jugar con una pelota, era hacer pensar que el fútbol era un deporte fácil, era maravillar al mundo entero, todas las jugadas elaboradas y que se hacen hoy en día, las creó el rey del balompié y es digno y justo hacerle un homenaje.



Así las cosas, siguiendo los ideales de Gianni Infantino y la FIFA; Colombia también acogió el pedido de la organización. Villavicencio, y todo el llano colombiano fue pionero en dicha solicitud. El Gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga confirmó el cambio de nombre del estadio de la ciudad donde juega el Llaneros Fútbol Club de la segunda división.



Pasó de llamarse Manuel Calle Lombana a Estadio Bello Horizonte, y ahora, conservará ese mismo nombre, pero con la adición de "Rey Pelé". Por medio de un tuit, el Gobernador del Meta mencionó, "desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio, se llamará BELLO HORIZONTE "REY PELÉ". Las futuras generaciones deben conocer quien fue este ícono del fútbol mundial. Acogemos la sugerencia de la FIFA". Seguramente, no será la única decisión que gobernaciones departamentales tomen para honrar la vida de Pelé y acoger dicha propuesta de Gianni Infantino.