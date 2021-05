'Carachito' Domínguez y su dardo a detractores de protesta en Colombia

A través de su cuenta de Instagram el experimentado futbolista, Juan Guillermo 'Carachito' Domínguez, sentó su postura frente a la protesta social en Colombia y lanzó un dardo a los detractores de la misma.



El exjugador de equipos como Millonarios, Junior, Estudiantes de Argentina y Colo-Colo de Chile, publicó una fotografía sosteniendo una bandera tras el partido frente Atlético Huila el estadio Guillermo Plazas Alcid.

"Les incomoda no tener gasolina unos días ? - Hay niños que caminan kilómetros a diario para poder estudiar. Les incomoda no encontrar víveres en los establecimientos de comercio? - Hay personas que comen una vez al día. Les incomoda no poder salir a continuar su vida social? - Hay gente que no sale de sus casas por las fronteras invisibles. Les incomoda esperar por un bloqueo? - Hay gente que se muere esperando atención médica. Les incomoda que millones de personas no puedan ir a trabajar ? - Tenemos más del 14% de desempleo si no me equivoco hasta más y 45.5% de personas menos favorecidas en nuestro país", publicó el volante en su red social con un mensaje de no violencia.



Cabe destacar que cada vez son más los futbolistas que se suman a la voz de protesta del pueblo colombiano. Desde el exterior lo han hecho recientemente Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Jeison Murillo, quienes han hecho parte de las movilizaciones en España, asimismo Marino Hinestroza, celebrando un gol en Brasil.



Referentes del fútbol colombiano como James Rodríguez, Falcao García y David Ospina, entre otros, han utilizado sus redes para pedir, entre algunas cosas, la intervención de la comunidad internacional.