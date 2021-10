Juanpis 'le picó la lengua' a Quintero: 'facturando un buen billete'

El reconocido humorista Alejandro Riaño con su personaje de 'Juanpis González' tuvo en su más reciente show un invitado de lujo. Se trata del volante de la Selección Colombia y el Shenzhen FC, Juan Fernando Quintero, quien acaba de jugar la fecha triple de Eliminatoria.



Aunque no se trata de la entrevista completa, el previo que contiene algunos fragmentos de la charla con 'Juanfer' ya supera las 30 mil reproducciones en dos días. 'Juanpis', tan imprudente como se le conoce, le picó la lengua al '10' de Colombia y hasta le preguntó si alguna vez había robado.

"Compró ese Ferrari y lo veo y se me derrite todo", dice 'Juanpis González' cuando saludaba al futbolista y le daba la bienvenida a su show, recordando que hace unas semanas apareció junto a un lujoso vehículo en Medellín. "Dijeron no ese Quintero es peor que Faustino y está todo sano", dijo tras proponerle una fiesta con licor y mujeres, a lo que el jugador respondió con un "respéteme".



En la descripción del video promocional de la entrevista con Quintero, 'Juanpis' dice muy a su estilo que "no me gusta el fútbol porque ver a 22 mks corriendo detrás de una pelota ¡qué vaina tan manteca! (lo mío sólo es el polo y el golf con unos buenos whiskachines). Pero mis esclavix me contaron que JuanFer es un jugador muy crack en este país y en todo el world y, además, está facturando un buen billete(...)".



También menciona que "lo malo" es que canta reggateon: "¿por qué siendo tan top hace ese tipo de things? ¿cómo es posible que se compre un Ferrari en este platanal? Wuon, es como jugar golf en el Simón Bolivar... ¡Qué lobada!".