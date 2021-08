Quintero muestra su pasión por los tenis: ¡regaló unos de millones!

Juan Fernando Quintero sigue en Medellín, relajado mientras termina la pausa de la Superliga China y a la espera de un posible llamado del técnico Reinaldo Rueda a Selección Colombia, este martes, para las Eliminatorias a Catar 2022.

En una charla con el influenciador 'El Mindo', el colombiano compartió imágenes de su impresionante colección de tenis, que tiene debidamente ubicadas en un espacio en su casa, con compartimentos individuales para que no sufran ningún daño.



En medio de la escena aprovechó para regalarle a su acompañante un par que está valorado en 7 mil dólares. ¡Un regalazo!



"Desde muy niño, mi mamá me ha dicho que 'usted regala un par de tenis o guayos y le llegan tres'. Me pasa siempre. Casi todos mis amigos o mis primos calzan siete y medio u ocho entonces aprovechan. Me gusta regalar porque eso abundancia para todos", contó el futbolista.