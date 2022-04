Juanfer Quintero la quiere romper rapeando: lanzó hit de música urbana

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se unió a los Hermanos del Rap para lanzar el primer sencillo del álbum FE. El '10' del River Plate se unió a estos artistas urbanos reconocidos en latinoamérica por transmitir mensajes de crecimiento personal a través de un "flow cristiano", todo basado en experiencias vividas.



Junto a Natán el profeta y Philippe, Juanfer contó lo que es crecer en un barrio vulnerable, en medio de pandillas y una violencia constante. Así lo retrató desde la Comuna 13 de Medellín, de la que surgió para convertirse en uno de los futbolistas colombianos más importantes en la historia reciente.

El volante no olvida sus raíces y por eso quiso hacerle un reconocimiento a su comuna, dejando un mensaje claro a los jóvenes para que luchen por su sueños a pesar de vivir en difíciles condiciones. "El barrio no fue el que decidió mi destino, yo confié en Dios y me abrió el camino, que llegara a la cima y él me dijo que cuento con él", es una de las frases que deja Juanfer en su nuevo tema musical.



Como es bien sabido, Quintero es un apasionado por la música urbana, en especial el hip hop, y hace un año apareció en la escena musical junto a Element Black, lanzando un tema de reggaeton llamado Cibernauta, que se hizo viral en redes sociales. Además, también se mueve por la esfera urbana apoyando a su hermano Mateo, a quien se le conoce como Tgo.



Ahora, el futbolista presenta oficialmente el álbum que hizo junto a los Hermanos del Rap. "Espero que se lo disfruten así como lo disfrutamos nosotros", escribió Quintero en Instagram.