Henao se sumó a la lista: exjugadores que se lanzaron a la política

A propósito de las aspiraciones políticas del exarquero de Once Caldas, Juan Carlos Henao, haremos un recuento de los exfutbolistas que buscaron llegar a la Cámara de Representantes, la Alcaldía o el Concejo de su ciudad. Solo uno lo ha conseguido, ¿Henao lo logrará en Caldas?

Hernán Darío Gómez: el hoy entrenador del DIM quiso ser Representante a la Cámara por Antioquia en las elecciones de 2010. Lo hizo con el aval del partido Conservador, pero el experimento no le resultó. Después de eso dirigió a la Selección Colombia mayores hasta 2011.



Bonner Mosquera. Reconocido por su exitosa participación en Millonarios, aspiró en 2014 a la Cámara de Representantes, con el aval del Partido Liberal. Solo consiguió 5658 votos que no le alcanzaron para llegar al Congreso.



John Harold Lozano: tras vestir la camiseta del América de Cali y jugar en el fútbol de Brasil, México y España, intentó llegar a la Cámara de Representantes. Lo hizo en 2014 por Afrocolombianos en Acción. Sin embargo, no lo consiguió.



René Higuita: quiso ser alcalde de Guarne, Antioquia, en 2011. Lo hizo de manera independiente y para ello recogió firmas, pero luego desistió de su aspiración; quiso seguir preparándose académicamente para continuar en el fútbol.



Vladimir Marín: el exfutbolista antioqueño buscó llegar al Concejo de Rionegro, en 2016, mientras jugaba con Águilas Doradas. Lo hizo por el Partido Alianza Social Independiente, pero no consiguió un escaño.



Andrés Sarmiento: el exjugador que se retiró del Bucaramanga en 2014, se lanzó como candidato al Concejo de Bucaramanga. La votación no le alcanzó al ‘Michi’ para ser elegido.



Willington Ortíz: es el único que logró su cometido. Aspiró por el partido Corposinpac - Corporación Social e Integral del Pacífico y en 2002 consiguió una curul en la Cámara, con una votación de 30.926 votos.



Otros que se lanzaron, pero que no consiguieron los suficientes votos fueron Martín Arzuaga al Concejo de Barranquilla, Edison ‘Guigo’ Mafla a la Cámara por el Valle, Iván René Valenciano a la Cámara por Atlántico y Jamell Ramos, al Concejo de Sabaneta.