Campuzano habló de la pérdida que sufrió con su esposa en el embarazo

El volante colombiano Jorman Campuzano recibió un permiso en Boca Juniors por motivos personales, y esa fue la razón por la que Sebastián Battaglia no lo tuvo en sus planes frente a Patronato, partido que terminó 1-0 en La Bombonera.



Pues bien, todo se debe a una reciente pérdida que sufrió junto a su esposa Melissa, quien se encuentra en estado de embarazo. Horas después de haber publicado un mensaje en Instagram, con la imagen de un angelito tomando la mano de un bebé durante el desarrollo de un embarazo, el futbolista salió a aclarar lo sucedido.

"Estábamos esperando mellizos y desafortunadamente uno de los bebés no se siguió desarrollando, pero gracias a Dios mi señora y el otro bebé están bien. Gracias a todos por sus mensajes y agradezco que no se siga especulando sobre el tema", indicó Campuzano a través de la misma red social.



Finalizando el mes de julio, el volante había anunciado que se crecía el hogar que había conformado junto a Melissa Hernández, sin embargo, no revelaron que se tratara de un embarazo múltiple. El jugador recibió la noticia con un mameluco de bebé, y no dudó en compartirla con sus seguidores.



Tanto el jugador como su esposa compartieron mensajes en redes donde daban cuenta de una pérdida, por lo que muchos asumieron que ya no se encontraba en embarazo. Los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar, y ante esta situación, el futbolista decidió contar detalles del momento que atraviesan, para continuar el proceso de la manera más íntima posible.