Pinto y Freddy Rincón, un lazo indisoluble: 'él tiene grandes ideas'

Freddy Rincón sufrió este lunes un grave accidente de tránsito en Cali, que lo tiene luchando por su vida en una clínica de la ciudad. El país futbolístico está en vilo pues cada parte médico oficial ha insistido en que su situación es "muy crítica".

Y en esa incertidumbre está un hombre que ha sido clave en su carrera como jugador y como entrenador: Jorge Luis Pinto. "Que tenga fe de que se va a recuperar, todos los colombianos queremos que esté bien, va a pasar el momento más difícil. Como se lo he dicho, tiene que replantear, de pronto le está haciendo falta algo en la vida para que tenga estabilidad emocional", dijo en Caracol Radio.



El veterano entrenador fue quien lo hizo debutar en Independiente Santa Fe en 1986, contra Junior de Barranquilla, cuando anotó dos goles y fue vital en el que sería su primer título, el de la Copa Colombia de 1989. Pasaron los años y de nuevo se encontraron en 2019, cuando Rincón fue asistente de Pinto en Millonarios.



"Él jugó como centrodelantero, otro día lo puse como marcapunta, era muy habilidoso, manejaba bien las bandas", recordó Pinto en Blu Radio.



Después de Santa Fe vino el América de Cali, con el que fue dos veces campeón entre 1990 y 1992 y así lo recomendó Pinto al médico Gabriel Ochoa: "Él me llamó un día para preguntarme por algunos jugadores y le dije médico: ¿usted sabe quién puede marcar a Freddy Rincón y él médico me contestó, sí claro, a él no le marca nadie".



Se fue pero Pinto siempre lo tuvo en la mira: "En todo momento, desde que era jugador, su lealtad al trabajo era impresionante, su dedicación y amor por el fútbol. Muchas veces lo aconsejé, me preguntó. Su cambio para el América fue más un tema de negocio, pero su sentimiento por jugar con Santa Fe era especialísimo", añadió en la charla con Caracol Radio.



El DT y su pupilo se mantuvieron en contacto y trabajaron de nuevo juntos en un Millonarios que ilusionó pero se desinfló en las finales, lo que no le restó mérito al exjugador, quien fue vital en el proceso: "Freddy está empezando, él tiene mucho mundo futbolístico, pienso que es un gran consejero, los jugadores le tienen un gran aprecio, se le facilita la relación con ellos por su estampa, por su imagen. Tiene grandes ideas, porque como futbolista pues actuó en grandes clubes como Corinthians y el Real Madrid, él aún está empezando", concluyó Pinto.