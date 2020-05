Carrascal no es el único: revelan detalles del regreso de Higuaín

Luego de la llegada de Gonzalo Higuaín a Turín tras su vuelo desde Buenos Aires, en Italia sigue creciendo el rumor que vincula al delantero de Juventus con su vuelta al fútbol argentino, específicamente al club en donde inició su carrera, River Plate.

En días pasados, diarios italianos relacionaron la posible llegada de Higuían a River con el intercambio de jugadores, en el que aparecía el nombre del colombiano Jorge Carrascal, quien sería parte de pago por la transferencia del 'Pipita'.



En las últimas horas, el diario, Tuttosport', reveló los detalles que preparan los clubes para hacer posible la vuelta del delantero argentino al conjunto de Núñez. Según informa el rotativo italiano, en la operación no solo entraría el nombre de Jorge Carrascal, pues Juventus también tendría entre sus planes la incorporación del juvenil Julián Álvarez.

El periódico 'Tuttosport' no fue el único que se refirió sobre este tema. El diario 'Corriere dello Sport', no solo confirmó lo anteriormente informado, sino que adicionó más jugadores a la transacción. Juventus dejaría ir a Gonzalo Higuaín del equipo si en la operación (además de Carrascal y Álvarez) entra alguno de estos jugadores: Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Santiago Sosa y Cristian Ferreira, tal como lo mencionó el medio.



No es la primera vez que Juventus realiza este tipo de negociaciones con alguno de sus jugadores clave. Hay que recordar que en el retorno de Carlos Tévez a Boca Juniors, además de recibir dinero, el equipo italiano adquirió los derechos de los futbolistas Rodrigo Bentancur (actualmente en la Vecchia Signora), Franco Sebastian Cristaldo y Adrián Andrés Cubas.