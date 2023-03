Bermúdez, letal contra Junior: 'Un fracaso más, que fea costumbre'

Atlético Junior fue eliminado de la Copa Sudamericana, una de sus principales metas en la temporada, y en esa debacle no se salva nadie.

Las críticas van y vienen y ya hay rumores en Barranquilla de posibles reemplazos para el técnico Arturo Reyes, quien en su segunda temporada no ha podido dar los resultados esperados.



Uno de los más duros críticos es Jorge Bermúdez, analista que en su canal de Youtube no se cortó: “Qué nivel tan flojo el de los jugadores de Junior”, dijo Bermúdez.



"Un fracaso más, que fea y mala costumbre. Un equipo sin energía, sin rebeldía, sin calidad individual y mucho menos colectiva. No funciona nada", dijo, con claridad, el analista.



“El futbolista que llega queda embrujado, vea el nivel de Juanfer, es terrible”, sentenció, al tiempo que cuestionó la preparación de los jugadores.



Sobre la inconformidad que genera la figura del DT Reyes, Bermúdez señaló: “¿Es la solución sacar a Reyes? Si no hay profesionalismo, no va a haber nivel. Aquí ya no funciona nada”, dijo.



Para él, no hay manera de darle vuelta a la situación: “Se volvió un círculo vicioso, nada sirve”, en alusión a procesos anteriores con Juan Cruz Real, con el propio Julio Comesaña y antes otros entrenadores.