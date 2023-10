La increíble admiración del goleador del Sao Paulo por James Rodríguez

James Rodríguez es, sin duda, uno de los fichajes más importantes de la temporada en el fútbol brasileño; y de a poco sigue adaptándose al Sao Paulo, ganándose espacios y oportunidades en la alineación, y mostrando destellos de su talento.



Y no solo los aficionados están felices por la contratación del colombiano, también sus compañeros. Así, sorprendieron las declaraciones de Jonathan Calleri, quien es ídolo y goleador del equipo paulista.



El delantero argentino tuvo insólitas palabras para mostrar su admiración por James: “James (Rodríguez) es sensacional. Me apasiona cómo juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la #10 del Real Madrid... Incluso a veces tengo miedo de hablar”, aseguró en declaraciones que recogió ‘TNT Sports Brasil’.



“Quiere lo mejor para el club. Es muy amigo de Rafinha y entiende lo que significa Sao Paulo en Brasil. Está muy feliz por haber conseguido la Copa do Brasil”, añadió Calleri.



O CALLERI SIMPLESMENTE AMA O FUTEBOL DO JAMES RODRÍGUEZ! 🥰🥰❤️❤️ Não é todo dia que a gente vê de perto aquele 10 clássico jogar, né? #Brasileirão2023 pic.twitter.com/GEt1hmo8Xv — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 1, 2023

Además, Calleri habló sobre la suplencia de James y la paciencia del colombiano, y de todo el plantel, que se tiene por no jugar: “Obviamente, un jugador de su calibre siempre quiere jugar; es difícil cuando hay mucha gente y no juega, todo el mundo quiere jugar. Somos 40 jugadores y todo el mundo tiene que entender la situación que Dorival tiene; a veces me tocará a mi o a otra persona, pero todos tiran para el mismo lado”.