Futbolista da la cara tras escándalo por 'triángulo amoroso'

La bella actriz y modelo portuguesa, Margarida 'Magui' Corceiro, es la pareja de Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, en las últimas horas empezó a circular un video con otro futbolista en una discoteca, que puso en duda la clase de relación que sostienen. De aquel escándalo hablan los medios europeos, y uno de los protagonistas, Pedro Porro, decidió referirse al tema.

Mundo Deportivo de España se refirió a la relación entre Pedro y Magui, que ha desatado especulaciones por presunta infidelidad. Todo esto llevó al defensor a publicar una comunicación oficial a través de su cuenta de Twitter, que no fue suficiente para detener los rumores de lo que en redes denominan un "triángulo amoroso".



Los memes van y vienen, y comparan la situación con la de Wanda, Mauro Icardi y Maxi López.



En España y Portugal, donde tienen la mayor influencia los futbolistas, de Atlético de Madrid y Sporting, y la modelo, se refieren a la "relación especial" entre el jugador y la pareja de Joao Félix, después de viralizarse un par de videos que los comprometería. Uno en una discoteca y otro en el estadio en medio de un partido del Sporting. El mismo Porro la calificó así.



PEDRO PORRO BESÁNDOSE CON MAGUI CORCEIRO NOOOOOOO



pic.twitter.com/wiCmijR2Y2 — GxlDeJoao (@GxldeJoao) May 16, 2022 Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar 😏 pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

Pedro Porro dijo en Twitter que "La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, que no es así".



La actriz y modelo portuguesa también había reaccionado al escándalo citando el video de la discoteca con el mensaje: "¿Pero qué poca vergüenza tienen estos, Pedro Porro? Estoy escandalizada".