Esposa de Dani Alves en escándalo con prensa: 'Son personas horribles'

Mientras Dani Alves sigue en la prisión de Barcelona esperando poder quedar en libertad con la ayuda de su abogado Cristóbal Martell encargado en llevar el tema del brasileño en la investigación y en las audiencias por el presunto acoso sexual a una joven de 23 años, Joana Sanz, esposa de Alves llegó a España. Sin embargo, Joana no llegó precisamente para acompañar a su esposo en este difícil momento que vive en la cárcel, sino que cumplirá unos labores que tiene en Madrid.



Pero claro, como se trata de una modelo reconocida y de la relación con un jugador más que importante en el mundo del fútbol por sus prestigiosos títulos, los ojos de la prensa estuvieron en Joana Sanz apenas aterrizó en España.

Al llegar a Madrid, Joana Sanz se encontró con un panorama agobiante después de recibir la atención de los periodistas que se acercaron a cuestionarle por el tema de su esposo, Dani Alves, mientras que la modelo había llegado a Madrid con la ambición de cumplir sus labores y sin querer tocar el tema de Alves en un momento poco indicado para hacerlo.



Joana Sanz explotó al llegar a España por los periodistas que querían dañar la imagen con varias preguntas y cuestionamientos. No la dejaron ni poner los pies en la capital española cuando ya la estaban increpando haciéndole preguntas muy incómodas. No pasó más de un reportero en consultarle a la modelo cuando estalló asegurando que, "¡Madre mía! ¿El foco es necesario?", es ahí donde los periodistas toman protagonismo en un momento caliente entre la relación de Sanz y Dani Alves mientras el brasileño pasa sus día sen prisión en Barcelona.



Además, Joana Sanz agregó, "chicos me están agobiando bastante, por favor. Sólo intento trabajar". Con un tema más que viral por el presunto acoso de Dani Alves y con la visita de su esposa, los periodistas se dispararon. No la dejaron ni respirar y ella acusó que, "a la prensa que me recibió, son unos seres humanos horribles".



Como si fuera poco, exigió que haya empatía en el mundo de los periodistas, "espero que puedan dormir por la noche con ese cargo de conciencia", Joana Sanz sentenció que los reporteros solo buscan hacerle daño a ella y concluyó, "la empatía no existe".