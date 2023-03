“Cierro esta etapa": Joana Sanz confirma su divorcio de Dani Alves

Joana Sanz ha sorprendido a todos este miércoles y en una publicación de Instagram ha confirmado su separación de Dani Alves luego de todo lo acontecido con el jugador y su presunta participación en un acto de violación



La esposa del brasileño lo hizo a través de una emotiva carta a puño y letra en donde le dice el último adiós a Alves y en donde menciona que ha atravesado por meses horribles desde que se supo lo del futbolista.



"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", inicia la carta.

"Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado", prosigue el documento de Sanz.



Por su parte, señala que a pesar de que se separan estará para él en cualquier cosa: "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad".



Finalmente, menciona que este es el paso final en esta historia y confirma el fin de su etapa con Alves: “Me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".



Cabe señalar que Dani Alves se mantiene en prisión provisional por ser acusado de violar a una joven de 23 años en diciembre, en una reconocida discoteca de Barcelona.