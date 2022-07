Jhon Viáfara hace un angustioso llamado: ‘Me hicieron un montaje’

Jhon Viáfara pasa sus días en una cárcel en Estados Unidos, país al que fue extraditado en enero de 2020, pagando una condena de 12 años de prisión, tras ser acusado de producir estupefacientes y de coordinar ruta del envío de la droga a Centroamérica y Estados Unidos.



El exfutbolista, de 46 años, recordado por ser campeón de Copa Libertadores con Once Caldas en 2004 (y su golazo a Boca Juniors en el partido final), además de su paso por el fútbol de Inglaterra y la Selección Colombia, entre otros, fue acusado por el gobierno estadounidense de hacer parte del Clan del Golfo y por esta razón fue capturado en Cali el 20 de marzo de 2019.



Desde Atlanta (Georgia), Viáfara rompió el silencio, y en una angustiosa entrevista que le hizo el periodista Osvaldo Hernández, del diario La Patria, de Manizales. El exjugador insistió en que es inocente.



“Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, aseguró Viáfara.



Viáfara comentó que el hecho de haber asistido a una reunión en la que sí había personas vinculadas con el narcotráfico fue lo que lo llevó a vivir esta situación.



“Es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que "donde no hay ley, no hay castigo". Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte, necesito que vengas a una reunión y acá digo que acá estuvo tal persona, eso da para que extraditen”, afirmó.



“No me arrepiento de nada, porque no infringí la ley, yo no envié ni un kilo de coca a este país. Yo asistí a una reunión, no hice nada, pero fui castigado. Vine acá por algo que no sabía”, agregó.