Luto en América: Jersson perdió a sus padres en menos de una semana

El profesor Jersson González y su familia atraviesan una semana muy difícil. Luego del fallecimiento de su madre el pasado jueves, este domingo se confirmó el deceso de su padre, también a causa del Covid-19, según informó el periodista Ricardo 'Gato' Arce.



El club escarlata le manifestó sus condolencias a través de las redes sociales y le deseó pronta recuperación al 'profe', puesto que también estaría contagiado con el virus. Los mensajes solidarios por parte de los aficionados, no solo del América de Cali, no se han hecho esperar.

El jueves pasado, América confirmó que doña 'Chila', como se le conocía a la señora Cecilia Díaz, madre de Jerrson, habiía fallecido. El diario El País indicó que venía sufriendo quebrantos de salud, sumado al contagio del Covid-19. "Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Cecilia Díaz Vélez, madre de Jersson González, referente de nuestra institución. Acompañamos a Jersson en este difícil momento y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia", expresó el club.



Sin embargo, no pasaron cuatro días desde ese duro golpe para Jersson y su familia, cuando se confirmó el fallecimiento de su padre, a quien conocían como 'Walco', y quien fue vital en su carrera deportiva. "La familia Escarlata continúa de luto. Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Luis Alfonso González, padre de nuestro referente Jersson González. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a él y a su familia en este momento", indicaron los 'Diablos Rojos' manifestando que "deseamos una pronta recuperación para él".



Desde FUTBOLRED le enviamos a Jersson y su familia, un abrazo solidario en este difícil momento.