Ruego a Dios en Argentina a semanas del Mundial: '¡lesióname a mí!'

Argentina está en vilo: Ángel Di María está en alerta de grave lesión, Lionel Messi se ha perdido dos partidos en PSG por precaución de una dolencia muscular, Paulo Dybala está, para muchos, casi descartado... todos han tenido problemas físicos y cunde el pánico por la posibilidad de perder a una figura justo en la última Copa Mundo del 10.

Por eso los hinchas sufren, literalmente, un ataque de nervios. Y algunos, como el popular Jero Fleixas, podrían estar a punto de perder la razón.



"¿Cuánto hay que poner para que no jueguen más?", pregunta en un divertido video que, obviamente, ya es viral. "No puedo vivir así, no sé qué hacer... Que no jueguen más".



Su preocupación es clara pero su ruego a Dios es de locos: "te pongo mi cuerpo a disposición, lesioname a mí. Mis músculos, mis huesos y mis ligamentos son tuyos, todo lo que les pueda pasar a los jugadores de la Scaloneta, hacémelo a mí", suplica.





Le entrego mi cuerpo a La Scaloneta. pic.twitter.com/CS9jdHUR0L — Jero Freixas (@jerofreixas) October 12, 2022

Ante la preocupación de su mujer, el apasionado Jero insiste: "Lo hago por el país: desgarrame, contraturame, fracturame a mí... y a Jose..". Y entonces ella reacciona: "a mí no, a mí dejame afuera".