¡No busca novia! La estrella que salió a desmentir perfil de Tinder

El futbolista Jermain Defoe ha tenido que salir a aclarar que no está buscando novia, que no le interesa conocer a otras mujeres y que no es usuario de la famosa red Tinder.

El británico, compañeros de Alfredo Morelos en Rangers, reveló que alguien ha creado una cuenta falsa a su nombre y está intentando hacerse pasar por él.



El delantero, de 38 años, acudió a las redes sociales para advertir a los usuarios de la popular aplicación de citas que no se dejen engañar por el impostor.



Según dijo, se ha puesto en contacto con la policía escocesa, que están al tanto del tema.



"Hola chicos, ha habido una cuenta falsa en Tinder que intenta hacerse pasar por mí. Solo para hacerle saber que el club y la policía están involucrados en este asunto. Si esta cuenta falsa se ha puesto en contacto con usted, ignórelo e infórmelo", publicó en su cuenta de Instagram.