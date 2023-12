Leyenda alemana recibió multa por amenazar a vecino con motosierra

Jens Lehmann, exarquero de la Selección de Alemania y leyenda del Arsenal de Inglaterra, de nuevo a protagonizado hechos violentos en el lugar donde reside, logrando esta vez ser acusado de atacar a un vecino con una motosierra.

De acuerdo a las autoridades locales, Lehmann tendrá que pagar 420.000 euros por amenazar a un vecino con una motosierra, en el que apenas fue el susto, pues no hubo personas lesionadas.



“Se había presentado de manera constante como una víctima y no es una víctima, sino un agresor”, dijo la jueza que llevó el caso.



Cabe mencionar que Lehmann confirmó que sacó la motosierra, pero no reveló detalles sobre por qué razón lo llevó a tomar esa decisión.



Aunque esta vez deberá pagar, el exarquero alemán ha vivido una vida llena de polémicas, más que todo después de su retiro, pues también cuando fue directivo de Hertha Berlín terminó con su cargo, luego de enviar mensaje racista a Dennis Aogo.