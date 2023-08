Jenni Hermoso se pronunció sobre polémico beso que recibió

España se consagró campeona del Mundial femenino por primera vez en su historia al vencer a Inglaterra en la gran final tras un gol de Olga Carmona.

El título de España generó locura y fue tanto que, hasta el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, le dio un beso a la jugadora Jenni Hermoso, quien fue sorprendida por el dirigente una vez recibió la medalla de campeona.



Mientras el beso de Rubiales a Hermoso da la vuelta al mundo y a su vez genera polémica por el atrevimiento del dirigente, la jugadora se pronunció al momento que vivió y dejó claro que no le gustó.



“Eh, pero no me ha gustado”, dijo entre risas Jenni Hermoso a través de una video llamada que estaba atendiendo en el camerino.