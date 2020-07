¡No lo bajan de ‘El Zarco’! Insólito nuevo look de figura argentina

Las redes sociales enloquecieron recientemente por Javier Pastore, futbolista argentino que milita en la Roma, y no justamente por algo relacionado a su profesión.



El mediocampista de 31 años publicó dos imágenes en su cuenta de Instagram, mostrando así su nuevo e insólito look. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar.

El corte es parecido al “siete” o también llamado “mohicano”, se bajó a los lados pero atrás dejó crecer su cabello. Muchos usuarios lo compararon con personajes colombianos como ‘Pedro el escamoso’ o incluso ‘El Zarco’ de la película ‘La Vendedora de Rosas’.

​Los divertidos comentarios no pararon de llegar:

Se que lo he visto antes. Yaaaaaa, ese es el que salia en pedro el escamoso pic.twitter.com/khgU5qwvWl — Jc Rodriguez (@JcRodriguezc) July 28, 2020

El propio Zarco de la vendedora de rosas. pic.twitter.com/sKMfMEZ6RL — El Ingeñero (@ingenero_el) July 28, 2020

Pastore se parece a rolinga 😂😂😂 pic.twitter.com/9LKgaUABSj — giovanny castro (@giovannycastro_) July 28, 2020

Pastore después de pasar por medallo 👐🏽 https://t.co/OrQyR8QnAs — Milo (@juancpinzong9) July 28, 2020

El pastore paisa no existe:



El pastore paisa: https://t.co/stlL6CiUes — 🍀🎋(EDWAR)🎋🍀 (@Edwar46158897) July 28, 2020