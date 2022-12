Volvió Javier Hernández Bonnet al Mundial 2022: emotivas palabras

El periodista colombiano Javier Hernández Bonnet regresó a las transmisiones de los partidos del Mundial Qatar 2022, luego de superar graves quebrantos de salud.



Las complicaciones a causa de cálculos en su vesícula le hicieron pasar un mal momento en el país catarí, pues tuvo que ser internado y pasar varios días en recuperación. Sin embargo, este viernes 2 de diciembre reapareció en las pantallas de Caracol TV, para comentar el partido entre Serbia y Suiza, en la última jornada del grupo G de la Copa del Mundo.



Hernández Bonnet agradeció a todos aquellos que le manifestaron su apoyo y confesó: “Pasé momentos difíciles, muy difíciles; pero nada comparable con lo que sufren muchos colombianos que no tienen ni quién los atienda en una urgencia, para calmarles sus dolores, ni quién los alimente y los llame, para darles una voz de aliento”.



Además, agradeció al equipo de Caracol TV porque descubrió que, más que un grupo de trabajo, había una familia que siempre estuvo pendiente de su salud y de su esposa.



“Eso vale que cualquier ‘rating’. Gracias a mis compañeros que no cesaron de apoyarme y -aun hoy, que estoy a media máquina- son ellos los que me hacen fuerte para seguir de pie”.