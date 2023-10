Continúa la polémica: el reto de Hernández Bonnet a César Pastrana

Sigue el rifirrafe entre el periodista Javier Hernández Bonnet y el expresidente de Santa Fe, César Pastrana Guzmán.



Hernández Bonnet acusó el pasado viernes a Pastrana de ser el culpable de la crisis económica de los últimos años en Santa Fe, luego de la bonanza deportiva que vivió el club bogotano con el expresidente.



Según el periodista de Blu Radio, el dirigente quebró al club debido a préstamos de jugadores a otros clubes, en un plan que tenía como fin ser presidente de la Dimayor.



Esa sed de poder perjudicó a Santa Fe y lo habría llevado a una grave deuda, que se está saldando con la presidencia de Eduardo Méndez.



La acusación provocó entonces que César Pastrana reaccionara, rompiendo el silencio que mantuvo en los últimos cinco años, desde que dejó la presidencia del club y se alejara del fútbol colombiano.



El dirigente habló de injuria y se defendió, en un enérgico comunicado.



Este martes, 17 de octubre, Hernández Bonnet respondió al comunicado de César Pastrana. Allí lo retó, pues en lugar de un comunicado, debió interponer una denuncia por injuria.



“Recibí copia del comunicado, sé qué hay exfuncionarios de él como Agustín Julio desesperados enviándolo a todo lado. Lo primero que tengo que decir es que agradezco su respuesta aunque en ella no se refiera a las precisiones que esté servidor hizo a la quiebra del club cardenal de la cual él es directamente responsable por el afán de poder que lo llevo a empeñar el club. En su comunicado Pastrana no desmiente nada y si fuera mentira lo dicho lo que tendría que enviar a la opinión pública es una copia de una denuncia penal por injuria y calumnia”, señaló el periodista.



“Créame, doctor Pastrana que tengo la lista de jugadores que fueron prestados con parte del salario a cargo del club. Es cierto, como lo indica Pastrana que recibió el club en ley 550, pero las verdades a medias, son mentiras enteras. El señor Pastrana, de acuerdo a documentos en mi poder, llegó para pagar la última cuota del acuerdo de acreedores, lo que es de ineludible compromiso ante la ley. Es bueno recordarle que no el que inaugura el puente, es el que lo construyó”, sentenció Hernández Bonnet.