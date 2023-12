Insólita denuncia de Hernández Bonett: ¿ex guerrillero de las Farc?

Este jueves, en Miami, se hará el sorteo de la Copa América 2024, una gran ceremonia que podrán presenciar solo algunos afortunados.

Lamentablemente, uno de los que debía estar en el evento no podrá llegar a tiempo y eso es por una insólita razón.



Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, reveló que, cuando intentó sacar la visa, le aseguraron que su identidad era la de un exintegrante de las Farc.



En Blog Deportivo, el periodista indicó que, al tener la visa de turismo, debía tramitar otro documento, y fue entonces cuando supo que aparecía como un supuesto integrante de las Farc, grupo armado que se desmovilizó en 2016 durante el proceso de paz.



"Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", contó Hernández Bonnet.



¿Cómo lo resolvió? "El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: 'Usted es fariano'", relató el periodista. Se esperan noticias sobre si su trámite finalmente fue exitoso.