¿Qué dijo 'el cantante del gol' que ofendió tanto a médicos del país?

Javier Fernández, conocido como 'el cantante del gol', está en medio de una agria polémica por un comentario sobre el coronavirus covid-19.

El periodista hizo un comentario en el canal Win Sports que no cayó nada bien en el gremio médico, por lo cual tuvo que ofrecer excusas públicas.



“Algunos médicos parece que no estuvieran muy interesados en que las personas se curen rápido, sino que están interesados en los $30 millones que les llegan a los hospitales”, dijo Fernández en el canal. Precisamente, fue esa la afrmación que más molestó.



“Es benéfico tener a muchos enfermos de COVID-19 en sus hospitales porque generan plata (...) El ministro nunca dice cuándo llegan, y si llegan, llegan poquitas, que todavía no le dice el laboratorio, que es reserva del sumario, cuando eso es de interés de todo el mundo”, agregó en su comentario inicial.



Decenas de médicos protestaron por estas afirmaciones y exigieron que se aclare lo que consideraron una acusación velada y sin fundamentos.



Justamente este viernes, en Caracol Radio, Fernández explicó lo que quiso decir y aclaró que no está criticando al Gobierno nacional por el manejo de la pandemia ni mucho menos criticando a los especialistas, con quienes está agradecido.



“Quería resaltar la labor de médicos que de forma científica han querido encontrar algunas fórmulas para el tema de COVID-19 que nos ha tenido en jaque. Lo que digo es que eso cuesta plata, el Gobierno Nacional, en una excelente labor que ha hecho”, explicó.



“Si algún médico se sintió ofendido, le presento excusas, porque no fue esa la intención. Soy un hombre que solo tengo agradecimiento”, concluyó.