Futbolista protagoniza escándalo: su expareja hizo cruda confesión

El arquero Jasper Cillessen, de pasado en Ajax, FC Barcelona y Valencia, y quien milita en el NEC Nimega de Países Bajos, fue denunciado públicamente por su expareja en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La periodista española lo denunció por no cumplir con sus responsabilidades.



María Morán, con quien Cillessen tiene una pequeña hija, aseguró que el jugador de la Selección de Países Bajos intentó chantajearla con fotografías privadas para que abortara. Además, mencionó haber sido víctima de amenazas. Ella decidió no callar más y contó su verdad.

En diálogo con Story, medio de Países Bajos, María Morán reveló que fue víctima de chantaje y amenazas por parte del arquero de 33 años, a quien también denunció judicialmente por supuestamente no pagar los costos del hospital de su hija Cayetana, nacida en octubre de 2021. Un cobro de 1.200 euros que debió asumir el abuelo de la niña.



"Jasper me amenazó y chantajeó varias veces, incluso cuando estaba embarazada. Me asustó mucho. Quiso que abortara y si no lo hacía, publicaría fotos y videos privados de mí. Me chantajeaba casi a diario. Tampoco se me permitió hablar con los medios", declaró la reportera de beIN Sports España y Gol TV.



"No me importa la vida de ese hombre. Solo me importa mi hija, tengo que asegurarme de que tenga comida. Un hombre que nunca preguntó por su hija, incluso cuando estaba en el hospital con problemas respiratorios, no merece respeto. Él sabía que su hija estaba muy enferma y en el hospital. Pero aparentemente no le importaba”, mencionó María.



El crudo relato de la periodista ha hecho eco en los medios del mundo y también algunas palabras a través de Instagram, dirigidas a su hija. "Desafortunadamente, mamá ha tenido que mantener un perfil bajo para 'ganar' la batalla contra hombres poderosos que piensan que el dinero puede comprarlo todo (...) Querían que me avergonzara de mi barriga y el bebé que llevaba dentro, porque él era una celebridad. He tenido que callarme por miedo a perder mi trabajo, por miedo a perderte. Desafortunadamente, tales amenazas también se cumplen a menudo en este país".



Por ahora, no existe un pronunciamiento de Jasper tras la denuncia pública de su expareja.