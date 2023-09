Campaz y Quiñones, virales: curioso ritual previo a clásico rosarino

Este fin de semana, Rosario Central, de los colombianos Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones se enfrentará a Newell’s en una nueva edición del clásico rosarino en Argentina.



Sin embargo, previo al vibrante duelo, ambos cafeteros se hicieron virales por la forma en la que decidieron preparar el partido del próximo sábado.



Y es que en redes se viralizó una foto en la que Campaz y Quiñones se les ve arreglando sus uñas en un salón de belleza en Argentina. Los colombianos posaron sonrientes junto a una estilista del centro de estética.

Tras conocer la fotografía, el técnico del equipo Miguel Ángel Russo habló de lo ocurrido y apoyó a sus jugadores ya que ambos fueron criticados por varios hinchas ya que consideran que este gesto los llevaba a perder concentración para el clásico.



No conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima les sacan una foto, hoy les pregunté y me dijeron que les cobraron, peor todavía…”, inició Russo en tono jocoso.



Y agregó: “Si vos vivís en Colombia y conocés la mentalidad y las formas de los colombianos te das cuenta que bastante bien están acá comparados con otros. Yo estoy muy contento con los dos, son cosas naturales de alguien que no conoce el país y la ciudad, y se dejan llevar por otro tipo de situaciones. Ayer mismo hablé con ellos. A nosotros no nos modifica nada”.



El entrenador defendió a sus jugadores y a su vez señaló que terminaron pecando por ignorancia ya que tal vez los colombianos no conocen el fervor con el que se vive el clásico rosarino.