James sigue mirando para otro lado: sus fotos ignoran a la Selección

James Rodríguez está en cuerpo y alma de vacaciones. No oye, no ve y no entiende nada de fútbol, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales.

Ya estuvo en Miami, ahora está de vuelta en Medellín y no dedica un segundo a nada que no tenga que ver con su familia y algún toque extra de farándula.



Esta imagen, llena de amor por sus hijos, a quienes puede disfrutar juntos por estos días, recibió miles de 'me gusta':

Antes estuvo con cantantes y con artistas y amigos en Miami y tampoco se acordó de una Selección Colombia de la que fue excluido para facilitar su recuperación física total, según explicó el técnico Rueda. Se sumaron 4 puntos, se le ganó a Perú en Lima (0-3) y se le empató con angustia a Argentina (2-2) pero el silencio de su parte fue total.



Algunos dicen que en el grupo que está en Brasil algunos no terminan de entenderlo, pero ya Rueda pidió que se respete su tristeza por no estar. Así l ha hecho, James antes que todos.