¿Y Shannon? James se divierte en Miami y modelo colombiana lo acompaña

El volante colombiano James Rodríguez quedó por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia y con esas "vacaciones forzosas" no tiene más que aprovecharlas. Después de estar en Medellín, el '10' viajó a Miami acompañado de su familia para celebrar (por segunda vez) el cumpleaños de su hija Salomé. Lo hizo este jueves en compañía de amigos como Falcao García.

Sin embargo, James se dejó ver este viernes con unos cuantos amigos, entre ellos Angellot Caro, jugador de Selección Colombia de futsal. Uno de sus hobbies es el baloncesto y lo ha dejado muy claro en redes sociales. El volante mostró que su talento no es solo en el césped, también en el maderamen.



Pero... James no estaba solo con sus amigos. Una modelo fitness colombiana, con la que lo relacionan desde 2018, estuvo presente en el juego. Se trata de Anllela Sagra, quien cuenta con una comunidad de más de 12 millones de seguidores en Instagram.



Lo curioso de todo es que pese a estar en Miami, donde reside su novia Shannon de Lima, no se han dejado ver juntos. En redes sociales ya se especula sobre un "bache" en la relación e incluso una ruptura. Más allá de eso, tanto la modelo venezolana como el futbolista colombiano, han tratado de mantener su relación al margen de las redes sociales y de hecho no comparten muchas fotografías en sus cuentas personales. Pero por más que lo oculten, siempre coinciden en los mismos lugares. Esta vez no ha sido así.