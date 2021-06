¿James y Shannon terminaron? Las señales de una posible ruptura

Después de pasar unos días en Medellín, donde buscaba recuperarse para llegar a la Selección Colombia, plan que resultó fallido, James Rodríguez viajó a Miami. Lo hizo en compañía de su familia para aprovechar las vacaciones y celebrar el cumpleaños de su hija Salomé. Sin embargo, desde su llegada de Europa parece un soltero más. Al futbolista no se le ha vuelto a ver junto a Shannon de Lima y una modelo colombiana apareció nuevamente en la historia. ¿Terminó la relación?

Si bien, James y Shannon no tienen publicaciones juntos en sus redes, sí es habitual que compartan historias similares en Instagram. Justamente esas publicaciones son la evidencia que están en el mismo sitio. Así pasaba tiempo atrás cuando ella lo visitaba en Madrid o en Liverpool. Desde hace un par de semanas, cada quien anda por su lado y pese a estar en la misma ciudad (Miami), no coinciden en ningún lugar.



El jueves, James estuvo en una nueva celebración para Salomé, quien cumplió años el 29 de mayo. En la reunión, que se cumplió en el centro de Miami junto a la Bahía Byscaine, estuvieron familiares y amigos, tanto del ‘10’ como de su exesposa Daniela Ospina. Falcao García también asistió. Varios invitados, muchas fotografías y en ninguna apareció Shannon.



El distanciamiento de la pareja no es de ahora. La modelo y empresaria venezolana mantenía una estrecha relación con Juan Valentina, hermana de James, y los comentarios de parte y parte eran el pan de cada día. Sin embargo, de un tiempo para acá, no volvieron a escribirse en público. De hecho, la última vez que el círculo cercano a James mencionó a Shannon, fue en el cumpleaños de Pilar Rubio, quien agradeció un arreglo floral que recibió de su parte. Desde allí, la venezolana ha sido un fantasma.



Lo más curioso es que no hayan compartido un solo momento, al menos por lo que se evidencia en redes, desde que el jugador llegó a Miami, donde ella está radicada. Nadie, ni sus familiares más cercanos han dejado ver que ella siga haciendo parte de la vida de James.



Este viernes, al volante del Everton inglés se le vio junto a una modelo fitness colombiana, con la que lo vinculan desde el 2018. Se trata de Anllela Sagra, quien tiene una comunidad en Instagram de más de 12 millones de seguidores. La despampanante modelo sí lo acompañó en un partido de baloncesto con sus amigos.



Y para completar… a él se le vio visitando la casa de Juanes, donde compartió los artistas colombianos Fonseca y Silvestre. De esa reunión hay videos y fotografías, pero nuevamente Shannon de Lima es la gran ausente. Ella por su parte estuvo este viernes en un exclusivo restaurante de Miami celebrando un cumpleaños, al parecer de una amiga cercana. Ni rastros del ‘10’.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que se pone en duda el fin de la relación pero sí es la primera vez que están en una misma ciudad y no hay ni señas del encuentro. ¿La relación entró en un bache, se dieron un respiro o todo terminó?