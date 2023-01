James Rodríguez, de frente contra el Real Madrid’: ‘Me han jodido’

James Rodríguez tuvo su época dorada por allá en el 2014, durante Brasil 2014, con los seis goles que consiguió en la Copa del Mundo. Un talento que se consolidó durante la cita orbital y tuvo ese salto de calidad que cualquier futbolista desearía.



Real Madrid fue con toda a la carga, fichándolo por una cifra cercana a los 75 millones de dólares, desprendiéndolo del Mónaco. Su primera temporada fue de ensueño, pese a conquistar solo la Supercopa de la UEFA. Los años siguientes llegaron con varias polémicas con Benítez y Zidane, donde el colombiano no era protagonista, pese a sumar una buena cantidad de minutos.



Para el 2017 salió en préstamo al Bayern Múnich, dejando grandes impresiones en las dos temporadas que estuvo. Sin embargo, su deseo estaba en Madrid, por su futuro y situación personal, dejando Alemania, pese al gusto del club por el colombiano y de hacerse con sus servicios.



Retorno a Madrid para el 2019, donde se hablaba de su salida inmediata del club, donde Atlético de Madrid era el destino. Sin embargo, hubo un sinfín de trabas para que esto no se diera. Ahora, James habló de esta situación, en la trasmisión de Twitch de Ricardinho.



El colombiano reveló todo, desde esa salida de la Bundesliga, hasta lo que pasó con la casa blanca “Yo me quise quedar en Bayern porque tenía la opción del Atlético. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo Samuel, fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones que uno toma”.

Agregó sobre la oportunidad de llegar al rival de patio “Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”.