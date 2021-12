‘Se me está parando... el internet’: James reapareció en Twitch

Después de un buen periodo alejado de las plataformas de streaming, James Rodríguez “volvió” a la plataforma Twitch. Entre comillas porque la transmisión de este martes, que duró apenas cuatro minutos, fue más para probar la conección de internet en su nuevo hogar.

Al iniciar el en vivo, a James se le vio con una persona que es la que seguramente le ayuda con sus streamings y el tema conexión. Se quejó por el pésimo internet que había en su lugar de residencia y aseguró que por ello no ha podido compartir con sus seguidores.



“Este internet se para mucho, se corta muchísimo... perdón gente pero es que ese internet está un poco malo y por eso no había transmitido en los últimos meses”, se lamentó el jugador del Al-Rayyan.



Agregó que “supuestamente” le habían mejorado el servicio, pero las fallas se mantenían. A pesar de los fallos, no perdió la oportunidad de bromear con el público.



“¿Internet de McDonald's? Es que estoy pegado por aquí a una red de McDonald's, sí señor (risas)... Aquí pone gente que se está parando, el internet, ¿no? No vayan a pensar mal”.



Al parecer no pudo arreglar sus problemas de conección y aseguró que era una “lástima” debido a que “quería hablar con todos”. La buena noticia para sus ‘viewers’ es que “ya mañana le damos otra vez”. James volverá a ‘stremear’ este miércoles y ya quizás pueda tanto compartir con sus seguidores como jugar sus videojuegos.