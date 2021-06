Troleo le salió mal a James: Vidal le pagó con la misma moneda

El '10' colombiano quiso jugarle una broma a su amigo, el chileno Arturo Vidal, pero no contaba con que el volante de la 'Roja' le devolviera el troleo. El jugador del Inter italiano, que se encuentra concentrado con su Selección en la Copa América, publicó la fotografía de un joven detenido por la Policía, en quien encontró rasgos de James. ¿Cómo fue el troleo mutuo?

James publicó la fotografía de un hombre con la camiseta de Chile y un look muy similar al de Vidal. Se trataría seguramente de un fiel seguidor. "Grande hermano, qué nivel", publicó el colombiano en medio de carcajadas. "El covid me mató", le respondió el chileno.



Pero Arturo no se quedó con esto y su respuesta a la burla no tardó en llegar; encontró un meme en el que aparece un joven, tras ser detenido por la Policía. "Lo que faltaba, agarraron a James", expresa la imagen. Vidal escribió: "en las buenas y en las malas parcero".