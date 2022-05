James juega al enigma a bordo de su avión: ¿noticias sobre su futuro?

Lo bueno es que ahora, en vez de pensar en problemas y abogados, empieza a divertirse cuando la gente habla de él. ¡Hasta ha llegado a pedir memes!

James Rodríguez parece disfrutar de poner a sus millones de seguidores, y de paso medios de comunicación, a especular sobre su futuro.



Ahora que se habla de su futuro, que se asegura que no seguirá en Al-Rayyan y que busca equipo, tiene un excusa perfecta para ubicarse de nuevo como tendencia.



Lo ha hecho con una publicación en Instagram en la que pregunta: "A dónde vamos pues?"





Y esa es la duda: va a continuar con sus vacaciones, después de visitar a su hija en Miami y de pasar unos días en el país, o va a algún destino a conversar sobre una opción sobre su futuro. Como es habitual, no hay pistas. Pero de eso se trata del juego, de sentarse a ver cómo la ola de rumores crece. ¿Quién dice que no gana ya cuando hace que hablen, aunque no digan nada concreto?