James, cero estrés: el yate y los piropos de jugadores del Madrid

Ya todo lo que iba a decir lo dijo: que no tiene las mismas oportunidades que otros en Real Madrid, que siempre supo que el regreso en 2019 iba a ser tan gris como es, que no está 'en al cuerda' de Zidane y que no tiene ni idea dónde jugará la próxima temporada.

Ahora, sin ese piano sobre la espalda, es momento de descansar, relajarse y esperar a que la directiva y el agente Jorge Mendes y resuelvan su situación.



¿Cómo descansa? Él mismo dijo en la reciente entrevista con Daniel Habib, en la que se sinceró, que lo suyo no es el frío.



Por eso se pasea en un yate, con dos amigos a los que llama "mis parceros", y al rayo del intenso sol del verano europeo:

James Rodríguez Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10

A su publicación reaccionaron de inmediato sus amigos de Real Madrid, Vinicius Jr y Marcelo, quienes hicieron chistes sobre su atlética figura.. piropos, para ser más exactos.



Sol, brisa, calor... así pasa el tiempo James, sin saber qué será de su futuro. Es momento de que otros se preocupen...