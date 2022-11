James Rodríguez sufre millonario golpe: fuerte revés económico

James Rodríguez va paso a paso en la recuperación de su nombre e importancia en el fútbol mundial. Luego de una mala experiencia en Al-Rayyan, de Catar, volvió a Europa para jugar con el Olympiacos de Grecia, y ya está brillando y ganándose reconocimientos por su talento.



Sin embargo, no todo son buenas noticias para el ‘10’ colombiano, pues habría sufrido un fuerte golpe económico debido a que habría cortado una relación de diez años con un patrocinador.



Luego de ver los últimos partidos de James con Olympiacos, la prensa habla de que el vínculo que tenía Rodríguez con la marca deportiva adidas, se terminó. La empresa alemana venía patrocinando al cafetero desde 2012, pero por las últimas imágenes, se dice que ya no hay contrato entre jugador y sponsor.



A James se le ha visto calzar guayos totalmente negros, que no son adidas; este es un gesto de que no tiene una marca deportiva que lo patrocine y que está buscando una renovación de contrato o un nuevo sponsor, pero no ha firmado con nadie todavía.



Aunque ni adidas ni James han hecho oficial que se haya roto el vínculo, lo que se sabe es que el ‘10’ dejaría de percibir 3 millones de euros anuales, que era lo que venía ganando en el último tiempo con la marca alemana.



Fuerte revés en las finanzas de James Rodríguez.