¿Despiste o desinterés? James es criticado por respuesta sobre Everton

Mientras algunos tuiteros critican su respuesta y lo tildan como "despistado" o "falto de interés", otros aplauden su sinceridad. Lo cierto es que James Rodríguez no maquilla nada y desde que se volvió tan activo en las redes siempre deja sonando alguna frase.



Este jueves durante una transmisión en Twitch dejó claro que no sabe cuál será el próximo rival deL Everton. Pues bien, su club jugará este sábado frente a Leeds por la segunda jornada de la Premier League. Él lo olvidó por completo. Los cuestionamientos se abrieron paso con la respuesta del '10', que no gustó nada. Hay quienes ponen en duda su compromiso con los toffees.

"No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor", dijo James tras ser consultado por uno de los tantos seguidores que veían el streaming. Cabe recordar que el jugador colombiano se encuentra aislado en su casa por un tema relacionado con Covid-19. Su futuro es incierto, pero hay grandes opciones que salga del club inglés antes del 30 de agosto.