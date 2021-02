¿En qué equipo se retiraría James Rodríguez? Palo al Real Madrid

James Rodríguez ha sido protagonista en las redes sociales esta semana, y no por su talento demostrado en el Everton, o por comentarios de su papel en la Premier League. El futbolista colombiano incursionó con fuerza en la plataforma Twitch y realizó dos transmisiones en vivo que dieron mucho de qué hablar.



Aparte de jugar Call of Duty: Warzone con algunos amigos, James ha hablado de todo un poco y ha interactuado con sus miles de seguidores.



Sin embargo, una de las preguntas que pasó inadvertida fue sobre el final de la carrera de James. Al ‘10’ de la Selección Colombia, y figura del Everton, le preguntaron si piensa retirarse en Colombia, jugando para algún club de su país…la respuesta fue enfática: “No, no está dentro de mis planes. Quién sabe en unos años, la vida y el fútbol da muchas vueltas. Pero no sé, la verdad. Yo creo que no. Ahora mismo pienso que no”.



Uno de sus compañeros de videojuegos replicó: “En el Real Madrid, James. Tienes que venir de nuevo”. De inmediato hubo risas de todos los que jugaban y salían en la transmisión. Luego, vino el palo de James a todos en el equipo merengue.



“Ya no me quiere nadie ahí. Ya no me quiere nadie ahí”, exclamó James Rodríguez. El colombiano era consciente de que siempre fue resistido por el entrenador Zinedine Zidane y por eso cambió de equipo en dos oportunidades: Bayern Múnich y ahora Everton. Pero sabía también que Florentino Pérez, presidente del club español, lo respaldó muchas veces… ¿Dio a entender que el dirigente también le quitó el apoyo en su momento?