James Rodríguez no esconde su gusto por Aleska Génesis: ¡Me gusta!

James Rodríguez sigue sin entregar noticias sobre su futuro deportivo, pues está de vacaciones y todavía no ha sido fichado por ningún equipo profesional.



Solamente la King’s League, un torneo de exhibición, se ha fijado por ahora en el ‘10’ colombiano, que está entregado a sus negocios personales, a descansar, compartir con sus seres queridos, antes de volver al ruedo y fichar por un nuevo club.



Además, de James se ha especulado sobre un nuevo amor, pues lo han relacionado, y lo han visto muy cercano, con la modelo venezolana Aleska Génesis.



Y aunque no es oficial su relación, James Rodríguez no esconde su gusto por la belleza y sensualidad de la venezolana, ex novia de Nicky Jam, pues está siempre muy pendiente de sus publicaciones en redes sociales.



‘Me gusta’, es la única reacción de James a cada publicación que hace Aleska en su cuenta de Instagram… ¿Se atreverán a oficializar una relación?