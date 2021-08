¿Lo extrañan? James fuera de Selección y en redes hay memes y bromas

La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de la Selección Colombia, para la triple jornada de Eliminatorias Conmebol a Catar 2022, fue sorpresiva para algunos y esperada para otros.



Luego del no llamado de Reinaldo Rueda a los partidos con Argentina y Perú en las fechas pasadas, ni para la Copa América, desató un problema y una queja de James por no estar en la Tricolor. Y parece que no se ha solucionado el tema.



Y aunque para muchos hará falta James, para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile, entre el 2 y 9 de septiembre, en las redes sociales hay memes, bromas y todo tipo de ocurrencias sobre la no convocatoria del ‘10’ de Colombia.



"Ni sé contra quien juega Colombia" - James Rodríguez — Diego Alejandro (@AlejoNeutrino) August 24, 2021 James Rodríguez cuando dice que no está convocado en estos momentos pic.twitter.com/LqOs6G192R — @lexander027🇨🇴 #Encasa (@lexander027) August 24, 2021