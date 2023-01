Que no falte confianza: animan a James a conquistar a super estrella

La vida amorosa de James Rodríguez es tendencia. No importa cuándo lo leas... no tiene relevancia si tiene pareja o no, cada cosa que tenga que ver con el corazón del futbolista llama, necesariamente, la atención.

Y él sabe que con un Like en una red social puede desatar una tormenta, Si a eso le suma algún comentario, el tema, sí o sí, es viral.



Por eso no parece accidental su reacción en Instagram a una publicación de la famosa británica Dua Lipa, quien aparece con un sensual traje plateado, botas fucsia y un escote en la espalda que deja ver su ropa interior blanca. El colombiano dejó un par de emojis de celebración que despertaron rumores.

“Feliz Año Nuevo. Deseándoles paz, amor, salud y felicidad para el año que viene”, escribió la cantante británica. Vale decir que la publicación no solo impactó a James pues logró 5,5 millones de 'me gusta, entre los 87,6 millones de seguidores de la artista.



Pero sí que hubo comentarios sobre James, uno de los famosos que reaccionó: “metiendo presión, bien ahí”; “vamoooooos James”; “sin miedo que si le copia estas haciendo patria”; “el que tenga miedo a morir, que no nazca”; “Usted puede parcero”, le escribieron varios de sus 47 millones de seguidores en Instagram. Claro no faltó el que le bajó el pulgar: “Quedaste como loco”; “Pana, ya no puedes jugar en las grandes ligas”; “loquito jajaja”; “¿qué haces aquí?”, dijeron algunos incrédulos.



El problema principal aquí tendría nombre y apellido: Jack Harlow, famoso rapero, habría conquistado a la bella Dua Lipa, según el sitio estadounidense Page Six. El romance sería incipiente, apenas de finales del año pasado. ¿Se animaría James a ser el tercero en discordia?