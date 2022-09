Críptico mensaje de James: ¿a quién avisa que está sano y disponible?

James Rodríguez busca equipo, ahora sí desesperadamente, tras dinamitar su relación con su actual club, Al-Rayyan de Catar, con unas declaraciones en las que criticó todo, hasta el nivel de la liga.

El ambiente laboral es el menos amigable -aunque haya sido por su propia responsabilidad- y ahora está obligado a hacer todos los esfuerzos para pagar o encontrar quién pague su cláusula de salida y de esa manera no siga alejado de la competencia: hace cinco meses no juega.



Ese parece ser el objeto de su última publicación en Instagram, en la que aparece trabajando en el césped solo, sin ninguno de sus compañeros cerca. ¿Traducción? Parece tener prisa de dejar claro que no tiene problemas físicos en este momento y está listo para volver a probar la calidad de su zurda. ¿Destinatario? Eso es lo que no se sabe: puede ser a cualquier club interesado en su talento, a pesar de su situación complicada, o al propio Al-Rayyan, para dejar claro que si no lo usan es porque no quieren. Esta es la foto:

James ha sido duramente criticado en Catar por ofrecerse a otros equipos teniendo contrato vigente y ya en el pasado habría rechazado una oferta de Botafogo. ¿Dónde terminará? Todo son dudas...