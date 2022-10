Fuerte crítica a James Rodríguez por la enfermedad de su padrastro

James Rodríguez vuelve a ser duramente criticado por la prensa colombiana. Esta vez no son sus lesiones, sus decisiones sobre su carrera o su vida amorosa. En esta oportunidad, un periodista le recriminó al futbolista de Olympiacos por la ingratitud y el olvido hacia su padrastro, quien estaría pasando por graves quebrantos de salud.



Se trata de Juan Carlos Restrepo, padrastro y mentor de James cuando era niño y soñaba con ser futbolista profesional; además de padre de Juana Valentina, media hermana del futbolista. Sin embargo, Restrepo terminó hace años su relación con Pilar Rubio (madre de James) y se habría producido un distanciamiento con el ‘10’ de la Selección Colombia.



Según informó Henry el ‘Bocha’ Jiménez, periodista de Antena 2, la enfermedad que tiene de Restrepo ha avanzado y se encuentra en malas condiciones.



“Empecemos por una noticia lamentable, diría yo, y triste. Porque la vida da muchas vueltas y este señor, Juan Carlos Restrepo, le dedicó mucho tiempo, gran parte de su vida, a forjar talentos. Entre ellos a su hijo adoptivo, James Rodríguez. Ahora está ‘en la mala’”, comentó el ‘Bocha’ en el programa ´Planeta Fútbol’.



Jiménez insistió: “La enfermedad ha avanzado muchísimo, está en muy malas condiciones Juan Carlos Restrepo, el padrastro de James Rodríguez”.



En ese momento apareció Carlos Antonio Vélez, director del espacio radial y reconocido crítico de James. Vélez interpeló y preguntó: “Y el hijastro, ya se puso, o no? ¿El hijastro, le ayudó o todavía no?”.



Sin embargo, lo que sorprendió fue la respuesta de Henry Jiménez, pues lanzó un comentario fuerte: “Hasta ahora no se da por enterado, y lo decimos para que se entere. A lo mejor está enterado y ‘le resbala’, porque pasa. La ingratitud hace parte de muchos seres humanos”.



“Ese es el peor pecado, ‘Bocha’, la ingratitud. Pero los jugadores de fútbol no saben de eso”, añadió Carlos Antonio.