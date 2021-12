James Rodríguez: por qué el pelo azul, idea de navidad y el idioma

James Rodríguez está volviendo de a poco a interactuar con sus seguidores en su cuenta de Twitch, en donde responde algunas preguntas y luego demuestra sus habilidades en los videojuegos.



Este domingo, James se conectó un rato desde Catar, y allí comentó sobre la final del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, destacando las fortalezas de ambos equipos y sus argumentos para ganar la Liga BetPlay II-2021.



Además, contó cuándo vuelve a jugar con Al-Rayyan en la Liga de Catar.



Antes de jugar online el reconocido videojuego ‘Call of Duty: Vanguard’, James Rodríguez explicó por qué se pintó el pelo de azul hace unos días.



“Los que me siguen hace mucho tiempo, saben que me puse el pelo rubio hace como cuatro años. Me quería poner el pelo de otro color, y el que me lo hizo, me dijo que por qué no me ponía un color azul; lo pensé mucho y acepté”, reveló James.



El futbolista colombiano adelantó que muy pronto volverá a pintarse el pelo: “En cuatro días me haré un retoque para coger el 24 de diciembre con un buen color azul”.



Finalmente, a James le preguntaron su adaptación al idioma en Catar, y el ‘10’ respondió de una manera muy graciosa para revelar que ha tenido problemas de comunicación: “¿Habla catarí? No, esto es árabe, y no hablo nada, cada día entiendo menos”.