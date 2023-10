¿James Rodríguez está iniciando relación con una cantante argentina?

James Rodríguez es tendencia en Argentina, algo extraño porque juega en Brasil (Sao Paulo) y para la Selección Colombia.



Sin embargo, el motivo por el que el nombre del volante cafetero sea viral en redes sociales no es por un tema relacionado al fútbol, si no a la farándula y las cosas del corazón.



Y es que a James lo relacionan con la cantante argentina ‘La Joaqui’, quien hizo una fuerte confesión, y muchos especulan con Rodríguez, goleador del Mundial 2014 con su país, y quien ha jugado en equipos como Real Madrid o Bayern Múnich.



‘La Joaqui’ estuvo este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe) y contó un dato inesperado sobre su situación sentimental que llenó de sorpresa e intriga al conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados. La cantante reveló que estaba comenzando a salir con un futbolista que ella admiraba en su adolescencia y a quien ya entonces consideraba “el amor de su vida”. Pese a la insistencia de los presentes, Joaquinha Lerena nunca dijo de quién se trataba, pero aseguró que compartieron un almuerzo y remató: “Fue la mejor cita de mi vida”.



“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p… amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los cumplir los 30, un día me contesta una historia”, confesó la artista.



Su relato continuó: “No quiero decir quién es, todavía lo estoy conociendo. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo: ‘Conozcámonos, me parecés reinteresante’, y le dije: ‘Siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”.



Las redes sociales especulan con James Rodríguez, a quien, en caso de ser él, ‘La Joaqui’ describió como “la persona más sencilla que he conocido en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida”.