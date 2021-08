¿Esperanza Gómez o Mia Khalifa? La respuesta de James en Twitch

Ya es costumbre ver y escuchar a James Rodríguez en Twitch, plataforma digital en la que el creativo habla con sus seguidores y revela detalles de su futuro que, pese a tener un año más de contrato con Everton, sigue sin definirse.

Este viernes, el cucuteño dejó a un lado las frases polémicas y sacó un espacio para responder preguntas de todo tipo. Una lo sorprendió y causó risas: ¿Esperanza Gómez o Mia Khalifa?.



James no dudó al responder y se inclinó por el 'talento colombiano', siendo esto un motivo de risas y comentarios en las redes sociales: “¿Qué son esas preguntas? Obvio el talento nacional, hay que apoyar siempre lo de nosotros. La 'esperanza' es lo último que se pierde", dijo.



Hasta el momento, Rodríguez Rubio no ha confirmado su destino para la temporada 21/22 que ya comenzó. En las transmisiones en vivo a través de Twitch, el volante aseguró que no sabe en dónde va a jugar, por lo que hay dudas sobre su posible regreso al Goodison Park bajo el mando de Rafa Benítez.