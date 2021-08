James, en el limbo pero fijo en Twitch: la paisa que juega con él

La noticia, después de 2 horas y 40 minutos de interacción, es que no hay noticia: James Rodríguez no hizo ningún anuncio sobre su futuro y eligió solo la diversión en esta última transmisión.

El colombiano comentó que no sabe si regresará a la Selección Colombia ni cuándo lo haría, que tampoco hay novedades sobre el futuro y volvió a comentar la sorpresa que le causó un comentario en sus redes sociales que muchos asociaron con el Atlético de Madrid. De nuevo insistió en que no hay conversaciones.

​

Y después fue todo para sus seguidores: regalará unos guayos firmados por él este viernes, a la 1:00 p.m. hora de Colombia, y ante la insistencia de quienes lo acompañaron, se ha comprometido a hacer una maratón de videojuegos, mínimo de seis horas, pero en sus vacaciones.



Justamente, además de sus compañeros habituales en la plataforma, esta vez contó con una paisa, Daniela Pérez, una experta que le dio varios consejos durante el juego- Por las dudas, ella misma les contestó a sus seguidores que James conoce a su pareja y que no hay romances a la vista.