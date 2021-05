James no la pasa bien: sin Selección y justo en una fecha muy especial

No es fácil ser James Rodríguez por estos días: se fue de Inglaterra criticado por las constantes lesiones con Everton, por no jugar en las fechas finales y cruciales de la Premier League, prefiriendo cuidarse para estar a tope con la Selección Colombia; para colmo, Reinaldo Rueda le cerró las puertas para la doble fecha de Eliminatorias a Catar 2022 y para la Copa América, por razones internas y que solo ellos dos conocen con claridad.



Lo cierto es que James protestó la decisión, pues siente que su sacrificio y preparación no tuvo el premio esperado; que le faltó una oportunidad para demostrar su real capacidad física y médica.



Y si esto fuera poco, el ‘10’ colombiano tiene este sábado, 29 de mayo, una lucha con su corazón. James debe celebrar a distancia el cumpleaños de Salomé, su hija mayor, quien cumple 8 años y ya no está al lado de su padre.



La semana pasada, Salomé estuvo con James en Medellín, compartiendo por pocos días antes de que Rodríguez se presentara a la Selección. La pequeña vive con Daniela Ospina, su madre, en Estados Unidos, así que solo estuvo un tiempo corto y ya viajó a tierras norteamericanas. Así, James, frustrado y sin su pequeña, juega hoy un difícil partido muy adentro de su ser: sin su hija y sin la Selección; criticado en Inglaterra y también en Colombia.



Juana Valentina y Pilar Rubio, hermana y madre de James Rodríguez, ya se manifestaron este sábado en sus respectivas cuentas de Instagram, para saludar y celebrar el octavo cumpleaños de Salomé.