¿Cómo reaccionó James? así fue la broma Juana Valentina para redes

Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, le jugó una divertida broma al futbolista. Se trata de una "inocentada", viral desde 2020, en la que se busca mostrar la reacción de la otra persona al escuchar consejos sobre una vida "fit". Juana grabó al volante colombiano y su divertida respuesta fue publicada en instagram.



En 2020, en medio de cuarentenas y pandemia, surgió una inocente broma que rápidamente se viralizó y que fue hecha por muchas famosas en Colombia como la periodista Melissa Martínez y la actriz Kimberly Reyes. Este lunes la que publicó el divertido resultado fue Juan Valentina, hermana del volante de la Selección Colombia y el Everton inglés.



Juana es empresaria y creadora de contenidos, por lo que fingió estar grabando uno de sus videos sobre estilo de vida, pero en realidad lo que estaba captando eran los gestos de su hermano James, con su reporte de vida saludable. ¿No habrá sido verdad?...



"Bueno mis amores, vencido el día, vencida la semana, en verdad quemé demasiado (...) Fue un día súper fuerte, espero haber quemado un poquito de lo que me comí ayer, pero no mentiras, no comí tanto, estuvo súper tranquilo", fueron las palabras de Juana Valentiana, mientras James la miraba con sorpresa con cada frase que decía.



En su cuenta de instagram la joven publicó: "¿será que no me creyó el hermano?".