¡De su propia boca! James Rodríguez confesó su real estado sentimental

James Rodríguez suele hablar poco de su vida privada salvo por lo que publica en sus redes sociales junto a sus hijos y sus familiares cercanos.

Por eso llamó tanto la atención que, por primera vez en mucho tiempo, se refiriera a su estado sentimental.



El futbolista hizo sus revelaciones en una de sus ya famosas intervenciones en Twitch y habló del tema sin darle vueltas: “Quiero dejar algo claro… No estoy saliendo con nadie. Esos nombres que salen por ahí son mentira. Para que lo tengan claro y no crean todo lo que dice la prensa”, dijo.



Se refiere a los insistentes rumores sobre un posible romance con la influenciadora Anllela Sagra, con quien coincidió en sus vacaciones en Miami. No está de más decir que la cucuteña es muy popular en Onlyfans.



“Me vinculan con una chica que no sé, es mentira… Hay prensa muy chismosa, no crean todo lo que leen y dicen, para que la tengan clara. Ese rumor era súper fuerte y salió en todo lado. No le doy explicaciones a nadie pero para que sepan”, añadió James.



Descartado el romance, la otra revelación que queda clara es que está soltero, pues deja claro que no sale con nadie y eso incluye a su última novia oficial, la venezolana Shannon de Lima. De hecho, hace meses que los dos han dejado de interactuar en redes sociales y más tiempo aún que no se dejan ver juntos.